OL : un stage "intense" pour les joueurs

Partis dimanche dernier dans la région de Murcie pour travailler sur le plan physique, les joueurs de l'OL évoquent un stage "intense".

Au rythme de deux séances par jour durant leur passage dans la région de Murcie (Espagne), les joueurs de l'OL auront puisé dans leurs réserves d'un point de vue physique. C'était l'objectif de Laurent Blanc au départ, lui qui avait ciblé ce domaine dès sa nomination. "On a beaucoup travaillé. Pendant 45 minutes, ça allait, même si sur la fin ça, commençait à tirer un peu sur les cuisses, a confié Bradley Barcola au micro d'OLPlay. On a fait une très bonne semaine de travail, c'était très intense et bien pour la suite."

Johann Lepenant était à ce sujet du même avis que son coéquipier. "Le stage a été intense. Le coach nous avait dit qu'on allait bosser physiquement et technique, mais surtout sur l'aspect athlétique. C'est ce qu'on a fait, c'était dense, on a bien travaillé et là, on finit sur une bonne note (la victoire contre Louvain), s'est satisfait le milieu de terrain. Il faudra continuer comme ça pour être prêt à la reprise du championnat."