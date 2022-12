OL - Louvain (5-3) : promesses offensives, interrogations défensives

Globalement supérieur à son adversaire, l’OL a tout de même dû batailler pour s’imposer contre Louvain jeudi (5-3). Malgré des fulgurances offensives, l’équipe souffre de ses carences défensives.

Comme d’habitude avec les matchs amicaux, il convient de tempérer les observations qui suivent ces rencontres souvent coupées en deux. Jeudi contre Louvain, l’OL n’a pas échappé à la règle. Laurent Blanc a choisi de partager le temps de jeu de son groupe en deux équipes bien distinctes. Une formation que l’on peut considérer comme étant celle des titulaires, puis un 11 plus expérimental ensuite. Cela n’a pas empêché l’Olympique lyonnais de l’emporter 5 à 3, avec, si on veut schématiser, des promesses offensives et des interrogations défensives.

Surpris après quelques secondes par le premier des trois buts de Gonzalez, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont mis cinq minutes à réagir, avant de mettre le pied sur le ballon et de dominé assez outrageusement leur adversaire. “Les joueurs ont bataillé pour gagner. On a mis des choses en place pour l'emporter, même si ça ne s'est pas toujours vu. Il faut prendre les bonnes et les mauvaises choses de cette rencontre. Il faut persévérer dans ce qu'on veut mettre en place : du jeu en mouvement, à une ou deux touches, a détaillé le technicien sur OLPlay. On a pu le faire par séquences.”

De belles combinaisons offensives par séquences

Une maîtrise concrétisée par l’égalisation du capitaine sur coup franc, puis la réalisation de Tetê après une récupération aux abords de la surface adverse. Placés haut sur le terrain dans un 4-3-3 cher au Cévenol, les Rhodaniens ont régulièrement enfermé les Belges dans leur camp avec un pressing plutôt cohérent. Avec le ballon, certains passages ont aussi montré que ce groupe possède du talent, avec les fulgurances de Rayan Cherki, Houssem Aouar, Alexandre Lacazette ou encore Tetê. On a pu observer des enchaînements et des circuits de passes très intéressants. Cela s’est matérialisé par plusieurs occasions assez nettes dans le premier acte. Les 45 dernières minutes ont permis à Moussa Dembélé d'inscrire un triplé et à Maxence Caqueret (deux passes décisives), Bradley Barcola et à Romain Faivre de s'illustrer.

Mais comme très souvent en championnat, l’OL a affiché un visage trop fébrile défensivement. En difficulté pour gérer la profondeur, le duo Sinaly Diomandé-Castello Lukeba a eu du mal à contenir Gonzalez et sa vitesse. En deuxième période, une erreur de Damien Da Silva coûte un penalty et remet Louvain dans le match. Résultat, trois buts encaissés contre une formation peu dangereuse finalement. “Il faut aussi se rendre à l'évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides, a regretté Laurent Blanc. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux garçons."

Encore du travail défensivement

Bien évidemment, l’absence de Nicolas Tagliafico a pu peser dans ce domaine. Mais ce n’est pas hasard si ce souci revient encore sur le tapis. Lors de la première partie de saison, ces défaillances étaient déjà visibles. Ce sera assurément l’un des points abordés lors du stage à Dubaï qui débutera lundi.

Pour le reste, le plus important aux yeux de l’entraîneur était avant tout de retrouver un niveau athlétique respectable. “Le but était de performer athlétiquement et de marquer. Il y a des choses très positives, d’autres un peu moins, mais si je dois dresser un bilan : c’est très bon. Ce stage était athlétique car on avait un manque à combler et je pense qu’on l’a fait, s’est-il réjoui. Il y a eu beaucoup d'intensité. J’espère qu'ils en bénéficieront durant la deuxième partie du championnat. Chacun essaye de retrouver son meilleur niveau.” Pour les Lyonnais, le travail reste important sur les prochaines semaines.