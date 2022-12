OL - Louvain (5-3) : "Nous ne sommes pas assez solides défensivement", note Blanc

Pour sa rentrée, l'OL a battu Louvain jeudi soir (5-3). Laurent Blanc a observé de bonnes choses offensivement sur ce match amical, mais également des points à corriger défensivement.

Trois semaines après sa dernière sortie, l'OL a retrouvé l'odeur d'un duel à 11 contre 11 jeudi soir. Pour sa première affiche amicale du mois de décembre, Laurent Blanc et ses hommes ont battu Louvain 5 à 3 au terme d'un match rythmé. A l'issue de la partie, l'entraîneur était plutôt satisfait, même s'il a trouvé des points à corriger. "J’espère que les joueurs ont eu le même sentiment, mais ça fait plaisir de se retrouver sur un terrain pour jouer. Ils ont bataillé pour gagner. On a mis des choses en place pour l'emporter, même si ça ne s'est pas toujours vu. Il faut prendre les bonnes et les mauvaises choses de cette rencontre. Il faut persévérer dans ce qu'on veut mettre en place : du jeu en mouvement, à une ou deux touches. On a pu le faire par séquences, a-t-il souligné sur OLPlay. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux garçons."

Lors de cette confrontation face au club belge, plusieurs joueurs ont pu se montrer aux yeux du coach lyonnais. "Des jeunes joueurs sont venus, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec nous, que ce soit Mamadou (Sarr), Mohamed (El Arouch), Laaziri, Sekou (Lega) et Bradley (Barcola). Ils profitent et c'est une bonne nouvelle, a déclaré le Cévenol. Les autres se connaissent bien mais on veut créer un groupe. Tout le monde doit être dans le même tempo."

"Je pense qu'on a comblé notre manque athlétique"

Plus globalement, Laurent Blanc a confié que les objectifs de ces six jours en Espagne étaient remplis. "J’ai dit aux joueurs que c’était un entraînement supplémentaire. On a fait tourner avec deux équipes à chaque mi-temps, la deuxième formation était plus jeune et ce n'est pas elle qui m'a déçu le plus. Le but était de performer athlétiquement et de marquer. Il y a des choses très positives, d’autres un peu moins, mais si je dois dresser un bilan : c’est très bon. Ce stage était athlétique car on avait un manque à combler et je pense qu’on l’a fait, a-t-il appuyé. Il y a eu beaucoup d'intensité. J’espère qu'ils en bénéficieront durant la deuxième partie du championnat. Chacun essaye de retrouver son meilleur niveau. Je suis content que l’on n’ait pas eu de blessé, cela veut dire que les joueurs ont pu encaisser ce qu’on leur a proposé cette semaine."