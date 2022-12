L'OL s'offre une victoire contre l'OH Louvain (5-3) en amical

Pour son premier match amical, l’OL a pris le meilleur sur l'OH Louvain (5-3). Laurent Blanc a largement fait tourner avec deux onze différents dans chaque mi-temps.

Il faudra repasser pour tirer des enseignements dans cette préparation hivernale. Tout sauf une surprise pour un premier match amical qui intervient après quatre jours de double séances intenses. Néanmoins, cette victoire (5-3) contre l’OH Louvain a certainement permis de voir quelle sera la tactique souhaitée par Laurent Blanc dans la seconde partie de saison. Comme lors de son passage au PSG, le Cévenol devrait miser sur un 4-3-3. C’est du moins ce qu’il a laissé paraître jeudi soir avec deux compositions dans ce schéma tactique.

Comme attendu, l’entraîneur lyonnais a profité de ce match contre le club belge pour effectuer une large revue d’effectif. Si Jeff Reine-Adelaïde, Kayne Bonnevie et Saël Kumbedi n’ont pas joué une seule minute, les 22 autres joueurs ont été appelés à prendre du rythme du côté de la Pinatar Arena. Tous ont eu le droit à 45 minutes chacun, certains dans des positions inhabituelles comme Mohamed El Arouch, aligné sur le côté droit de la défense en deuxième mi-temps suite au forfait de dernier minute de Kumbedi.

Rapidement mené au score après seulement une minute de jeu, l’OL a été surpris mais a réussi à inverser la tendance grâce à un coup-franc d’Alexandre Lacazette (28e) et un but de Tetê (34e) suite à un pressing haut. Cet harcèlement haut est peut-être l’autre point à noter de ce match. Le troisième but lyonnais de Moussa Dembélé (56e), auteur d'un triplé, est lui aussi venu d’un pressing de Maxence Caqueret. La victoire est anecdotique même si prendre la prestation défensive et les trois buts de Mario Gonzalez, après notamment un penalty concédé par Damien Da Silva, ne risquent pas de plaire à Laurent Blanc. Néanmoins ce match avait surtout pour objectif de parfaire la préparation physique.

La composition de la première mi-temps : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Tolisso, Thiago Mendes, Aouar - Tetê, Lacazette, Cherki

La composition de la seconde période : Riou - El Arouch, Sarr, Da Silva, Laaziri - Faivre, Lepenant, Caqueret - Lega, Dembélé, Lega