OL - Louvain : un premier test pour une première revue d’effectif

Après presque une semaine de préparation pour certains, l’OL dispute son premier match amical de l’hiver ce jeudi (19h30). Un rendez-vous contre Louvain qui devrait surtout servir à Laurent Blanc de faire monter ses joueurs en puissance.

Pendant que les Lyonnais commencent doucement mais sûrement à subir le froid hivernal entre Rhône et Saône, l’OL a fait le choix de destinations ensoleillées pour trouver les vitamines nécessaires à une deuxième partie de saison bien plus proches de ses ambitions. En attendant de rejoindre Dubaï dans quelques jours (6 au 12 décembre), les Lyonnais ont posé leurs valises à Murcie depuis dimanche. Dans un cadre propice à la détente, c’est pourtant le début d’une préparation hivernale poussée qui est en train de se jouer actuellement.

A dose de deux séances quotidiennes, les coéquipiers de Castello Lukeba enchaînent être jeu de possession et ateliers physiques pour retrouver une condition en adéquation avec les principes de jeu que veut mettre en place Laurent Blanc à partir du 28 décembre. Les séances sont courtes mais intenses comme pour bien taper dans les organismes. Une stratégie qui avait remporter les suffrages d’Eric Guichard dans Tant qu’il y aura des Gones lundi.

"Bosz était parti dans une méthode de projet intégré. Pourquoi pas mais pas exclusivement. On voit aujourd’hui que cette équipe n’est pas prête, avait noté l’entraîneur de Bourgoin. Se mettre dans le dur et souffrir à l’entraînement, après en match c’est plus facile. Il faut déjà avoir un haut niveau de préparation physique pour pouvoir supporter ces moments difficiles dans un match et mentalement ça sera plus facile."

Retour à une préparation traditionnelle

De retour à un culture plus "traditionnelle, plus française" comme expliqué par Castello Lukeba mercredi, les joueurs de l’OL ne sont pas en vacances du côté de Murcie. Philippe Lambert les ayant décrits comme plutôt studieux, les Lyonnais semblent adhérer à la philosophie de Laurent Blanc et de son staff. On ne se permettra pas de juger si le changement de mentalité est pour maintenant, l’arrivée de Peter Bosz et sa pensée ayant été accueillies avec un grand sourire avant de décevoir. Il faudra voir sur la durée si la méthode Blanc fera toujours l’unanimité au sein du groupe.

Néanmoins, ce sont bien des sourires qui sont observés sur les visages. Malgré l’annonce d’une préparation poussée, Blanc n’a pas laissé le ballon de côté. Ce serait mal connaitre l’entraîneur français, toujours loué pour la qualité du jeu pratiquée par ses anciennes équipes. Pendant ce mois de préparation, le Cévenol va chercher à créer une unité sur le terrain plus qu’en dehors. Le premier test aura lieu ce jeudi soir (19h30) face au club belge de Louvain.

Encore trop tôt pour tirer des enseignements

Qu’attendre de cette rencontre amical à la Pinatar Arena ? Objectivement, pas grand chose. Après seulement une semaine de préparation pour ceux qui ont repris vendredi dernier, l’OL est en rodage et le score final sera avant tout anecdotique. Ce premier match amical doit permettre au staff lyonnais d’observer grandeur nature ce qui a été travaillé depuis l’arrivée en Espagne dimanche. Ce n’est pas en quelques jours et en un claquement de doigt que le visage lyonnais aura changé d’un extrême à un autre. Néanmoins, cet amical aura avant tout pour objectif de voir comment peuvent réagir les organismes en situation réelle après six séances à haute intensité. Mais aussi la possibilité à Laurent Blanc d’effectuer une large revue d’effectif.

Avec 25 joueurs à sa disposition dont 3 gardiens, l’entraîneur lyonnais a l’avantage de pouvoir compter sur un groupe presque au complet et de pouvoir travailler sereinement. On pourrait y trouver des débuts de réponse pour savoir quel système voudra mettre en place l'entraîneur lyonnais mais les rendez-vous contre Arsenal et Liverpool "des matchs de prestige avec un certain enjeu" devraient être plus propices à ce genre d'analyse. Ce match contre Louvain, également 8e de son championnat, permettra à certains jeunes de se mettre en évidence mais aussi à d’autres plus confirmés comme Corentin Tolisso de montrer que les pépins physiques sont derrière eux. D’enseignements tactiques, il sera certainement trop tôt pour en tirer mais ce premier test est la première marche réelle qui doit mener l’OL jusqu’à Brest le 28 décembre prochain.