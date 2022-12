OL - Coupe du monde : Tagliafico et l’Argentine verront les 8es

Dos au mur après le premier match, l’Argentine a réussi à décrocher son billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Grâce à sa victoire contre la Pologne (2-0), l’Albiceleste de Nicolas Tagliafico finit première de son groupe.

Il n’y aura pas de remake de la Coupe du monde 2018 mais l’Argentine verra bien les 8es de finale du Mondial 2022. En finissant première de son groupe, l’Albiceleste ne recroisera pas la route de l’équipe de France dès le début des phases finales mais bien l’Australie. Néanmoins, la sélection argentine revient de très loin. En tête de leur groupe après leur victoire (2-0) contre la Pologne mercredi, les coéquipiers de Lionel Messi ont dû puiser dans leurs ressources suite à leur défaite inaugurale contre l’Arabie Saoudite. Remplaçant au coup d’envoi, Nicolas Tagliafico est entré à l’heure de jeu et n’a pas été loin de marquer sur un piqué bien senti repoussé sur la ligne.

Finalement, la hiérarchie a été respectée dans ce groupe G avec les vainqueurs de la Copa America et la Pologne qualifiée pour le tour suivant. Pourtant, les Polonais ne sont pas passés loin de la correctionnelle avec cette défaite et une qualification qui s’est longtemps joué au nombre de cartons jaunes avec le Mexique. Plus de peur que de mal pour Robert Lewandowski et les siens qui retrouveront les Bleus en 8es.