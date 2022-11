Pour son entrée en lice, l’Argentine a été surprise par l’Arabie Saoudite (2-1). Titulaire à gauche de la défense, Nicolas Tagliafico a joué 70 minutes avant de céder sa place.

Ils avaient très certainement rêvé à un autre début de compétition. Placée parmi les favoris au titre, l’Argentine avait pour objectif de bien démarrer contre l’Arabie Saoudite afin de ne pas revenir le même premier tour qu’il y a quatre ans en Russie. Finalement, le scénario semble s’écrire de nouveau après cette première rencontre et une défaite (2-1). Tout avait pourtant bien commencé pour l’Albiceleste grâce à un cadeau de l’arbitre. Sur un corner, ce dernier a sifflé un penalty pour un ceinturage dans la surface, chose qui n’avait pas été sifflé lors des premiers matchs de la compétition. Lionel Messi ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score après seulement dix minutes.

On pensait avoir à une promenade de santé mais les deux buts de Lautaro Martinez ont été logiquement annulés pour deux positions d’hors-jeu tandis que le retour des vestiaires a sonné la révolte saoudienne. En l’espace de cinq minutes, Saleh Al-Shehri (48e) et Salem Al-Dossari (53e) ont renversé le match et la machine argentine s’est enrayée. Titulaire au coup d’envoi, Nicolas Tagliafico s’est surtout attelé à bien défendre mais n’a pas été loin de surprendre le gardien adverse sur un corner et une déviation à bout portant (63e). C’est du banc qu’il a regardé la fin du match après avoir été remplacé par Marcos Acuna à vingt minutes de la fin.