OL : John Textor et Mark Affolter administrateurs le 21 décembre ?

Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée générale prévue le 21 décembre prochain, l’OL Groupe a annoncé les thèmes qui seront discutés. Si la vente et l’augmentation de capital sont réalisées d’ici là, John Textor et Mark Affolter pourront être nommés administrateurs jusqu’en 2028.

La vente est toujours en suspens mais du côté de l’OL, l’optimisme reste de mise. C’est d’ailleurs dans cette optique que le conseil d’administration qui s’est déroulé mercredi après-midi a préparé l’assemblée générale des actionnaires prévue le 21 décembre (11h). Durant cette AG, de nombreux points seront votés par les actionnaires avec notamment au programme la nomination de John Textor et Mark Affolter, "associé du groupe de crédit Ares", comme administrateurs du groupe pour les six prochaines années.

Néanmoins, l’ordre du jour du 21 décembre pourrait se retrouver bouleverser. En effet, comme annoncé dans le rapport du conseil d’administration, ces nominations ne pourront être votées et effectives que "dans l’éventualité où l’augmentation du capital était réalisée au plus tard le 20 décembre 2022". En d’autres termes, la vente à John Textor, qui est toujours en stand-by à cause d’un papier émanant de la Premier League, et l’augmentation de capital de 86 millions d’euros annoncée depuis quelques mois devront se réaliser d’ici l’assemble générale pour voir les deux Américains prendre place au sein d’OL Groupe via Eagle Football.