OL : Lukeba vise "une place européenne" en fin de saison

8e de Ligue 1 à la trêve, l'OL est mal parti pour retrouver l'Europe en fin de saison. Malgré tout, Lukeba a encore pour ambition une qualification européenne en 2023.

Après 15 journées, l'Olympique lyonnais se trouve déjà à 7 points du 5e, Lorient. Loin de ses ambitions initiales donc. Privé de coupe d'Europe sur cet exercice, l'OL garde encore l'espoir d'une qualification pour une compétition continentale à la fin du championnat. "On sait qu'on reste sur de mauvais résultats. Finir la saison dernière 8e, ce n'est pas acceptable pour le club. Je suis un compétiteur alors, je cherche à viser plus haut. Je pense que le mieux serait d'ambitionner une place européenne en étant lucide et en accord avec ce qu'on propose, tout en prenant en compte notre effectif", a déclaré Castello Lukeba au cours d'un livre Instagram sur le compte du club.

"Avec Laurent Blanc, il y a beaucoup de physique sans ballon"

Interrogé sur la préparation physique de cet hiver avec Laurent Blanc, en comparaison avec le travail de Peter Bosz, le jeune défenseur note une nuance très importante. "Ce sont deux visions du football différentes. Avec Laurent Blanc, c'est plus ce que l'on connaît, la méthode française. Il y a beaucoup de physique sans ballon, alors qu'avec Peter Bosz, c'était plus avec la balle, a expliqué l'international Espoirs. Ce sont deux entraînements différents et forcément, lorsqu'on travaille sans ballon, on va plus ressentir la fatigue."