Les 15 jours de vacances sont terminés depuis presque une semaine désormais. Les joueurs de l'Olympique lyonnais se préparent maintenant pour la deuxième partie de saison. Actuellement en Espagne, le groupe de Laurent Blanc s'apprêtent à entamer un voyage de cinq matchs amicaux avant la reprise de la Ligue 1. Ces affiches sont à voir sur OLPlay. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en vous rendant sur ce lien : https://olplay.ol.fr/?ae=24-1

Dès jeudi, Thiago Mendes et ses coéquipiers rencontreront Louvain (19h30). Place ensuite à deux parties face aux ténors de la Premier League que sont Arsenal (08/12) et Liverpool (11/12) à Dubaï. Retour en France et à Décines après cette excursion aux Emirats arabes unis pour recevoir Sochaux (17/12) et Monza (22/12).

Les matchs amicaux de l'OL avant la Ligue 1 :

OL - Louvain jeudi 1er décembre 19h30

OL - Arsenal le jeudi 8 décembre 16h30

OL - Liverpool le dimanche 11 décembre 15h

OL - Sochaux le samedi 17 décembre à 17h

OL - Monza le jeudi 22 décembre à 19h

