A quoi l’OL doit-il s’attendre face à Louvain

L’OL lancera jeudi sa campagne de matchs amicaux contre Louvain. Le club belge a effectué un très bon début de saison, avant de rentrer un peu dans le rang dernièrement.

Après plusieurs jours d’entraînement, la plupart du temps sous forme de séances doublées, les joueurs de Laurent Blanc s’apprêtent dans quelques heures à entrer dans le vif du sujet. Jeudi à partir de 19h30, ils affronteront Louvain pour le premier des cinq matchs amicaux avant le retour de la Ligue 1.

Moins d’une semaine après la reprise et le début de sa préparation, l’OL se confrontera déjà au terrain avec un duel face aux Flamands, actuellement 8es du championnat. Si lors d’un amical, le résultat passe souvent au second plan, cet Olympique lyonnais en manque de confiance devra vite se remettre en confiance, d’autant plus qu’il rencontrera ensuite Arsenal (08/12) et Liverpool (11/12). “Louvain a fait une très bonne première partie de saison, ils ont même été leaders au début. C’est une formation qui joue de manière offensive et qui ne calcule pas, nous explique Sacha Tavioleri, journaliste belge. Le plan de jeu est bien mis en place par l’entraîneur, ce qui apporte une cohérence à cette équipe.”

Louvain a bien débuté, avant de baisser le pied

Bien lancés avec 5 succès en 8 rencontres, les hommes de Marc Brys ont depuis un peu baissé le pied avec 1 victoire sur les 6 dernières affiches de Jupiler Pro League, et surtout 3 défaites. “Ils manquent de régularité sur 90 minutes. Ils peuvent baisser l’intensité et se faire piéger sur des erreurs de placement, d’incompréhension ou de déconcentration, détaille Sacha Tavioleri. Ça leur porte bien évidemment préjudice. C’est un vrai problème.”

Pour préparer sa deuxième partie de l’exercice 2022-2023, Louvain a repris jeudi par des tests médicaux, avant de retrouver l’entraînement avec ballon à partir de vendredi. Pour l’OL, il faudra notamment se méfier des attaques rapides belges. “Ils jouent très bien les phases de transition, avec des joueurs rapides comme Mousa Taamari. Cela les rend redoutables dans ce domaine, prévient le journaliste. Ils vont certainement attendre et laisser la possession aux Lyonnais avec l’idée de repartir vite ensuite sur les côtés.”

Quelques joueurs à surveiller

Brys a convoqué 28 éléments pour ce stage de préparation, dont certains garçons à surveiller pour l’Olympique lyonnais. “Taamari est le principal danger de cette équipe. Nachon Nsingi également, qui jouait en amateur il y a un an à peine. Il marque des buts, c’est un attaquant puissant, explosif, qui sait jouer dans l’axe, même si je pense que c’est plutôt un joueur de côté, décrit Sacha Tavioleri. Certains jeunes se sont révélés comme Louis Patris (défenseur) et d’autres. Ce dernier a été meilleur passeur à un moment du championnat (6 offrandes). Il s’est mis en avant.”

Pour ce premier rendez-vous du mois de décembre, Laurent Blanc devrait logiquement donner du temps de jeu à une large partie de son effectif. Pour le début de l’opération commando qui doit permettre à l’OL de se relever d’un début de saison raté, les Rhodaniens devront déjà montrer des signes de progrès face à un adversaire à sa portée. Il n’est pas certain que ce match fasse lever les foules, mais il apparaît déjà important dans la construction de ce groupe.