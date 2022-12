Misant plus que jamais sur son ADN, l’OL s’appuie sur son centre de formation. Avec 50% de l’effectif étant passé par l’Académie, le club lyonnais est parmi les meilleurs équipes européennes dans le domaine.

Il n’y a qu’à avoir les joueurs retenus pour le stage à Murcie pour se faire une idée du projet de l’OL. En emmenant 25 joueurs pour le stage en Espagne, Laurent Blanc a mis un peu plus en avant la formation à la lyonnaise, peut-être bien malgré lui. Avec 14 joueurs issus du centre de formation lyonnais, l’ADN OL est plus que jamais présent dans l’effectif et les ajouts de Mohamed El Arouch, Mamadou Sarr ou Sekou Lega pour ce premier stage n’ont fait que renforcer ce sentiment. Voir l’OL miser sur son académie n’est pas nouveau mais la direction prise, à tord ou à raison par les dirigeants lyonnais, durant l’été a poussé le curseur encore plus haut.

Quand certains supporters lyonnais se rêvent à une équipe 100% rhodanienne, l’heure n’en est pas encore à ce cas de figure. Néanmoins, l’OL est l’un des clubs qui fait le plus confiance à son centre de formation à travers l’Europe d’après le CIES. Dans un de ses rapports, l’Observatoire du football classe le club septuple champions de France à la 7e position des équipes avec le plus haut pourcentage de joueurs du cru dans leur effectif. Avec 50%, l’OL est le premier club français mais est loin de près de 70% de joueurs formés par le MSK Zilina.

Le Top 10 des pourcentages de joueurs formés au club :

1 : MSK Zilina (SVK, 69,6%)

2 : Real Sociedad (ESP, 63%)

3 : Dynamo Kiev (UKR, 63%)

4 : FC Krasnodar (RUS, 56,3%)

5 : Athletic Bilbao (ESP, 55,6%)

6 : Shakhtar Donetsk (UKR, 53,9%)

7 : OL (50%)

8 : Randers FC (DAN, 45,5%)

9 : Tromsø IL (DAN, 43,5%)

10 : FC Slovacko (CZE, 41,7%)