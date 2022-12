OL - Louvain : Corentin Tolisso signe son retour dans le onze

Castello Lukeba et Corentin Tolisso (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce jeudi, l’OL affronte l’OH Louvain à Murcie (19h30). Pour ce premier match amical de l’hiver, Laurent Blanc a décidé de miser sur un 4-3-3 avec le retour de Corentin Tolisso dans l'entrejeu.

L’heure de la rentrée a sonné. Elle avait déjà retenti vendredi du côté de Décines pour la début de la préparation hivernale mais ce jeudi marque le premier rendez-vous amical de l’OL. Partis à Murcie depuis dimanche, les Lyonnais vont disputer un amical contre l’OH Louvain à 19h30 sur la pelouse de la Pinatar Arena. Une première mise en route pour Laurent Blanc et ses hommes avant de prendre la direction du Dubaï la semaine prochaine pour disputer la Dubaï Super Cup contre Arsenal et Liverpool. Pour ce premier amical contre le club belge, l’entraîneur de l’OL a concocté un onze de départ en 4-3-3.

Comme face à l’OGC Nice avant le départ en vacances, c’est la paire Diomandé - Lukeba qui commence dans l’axe avec Malo Gusto à droite et Henrique qui remplace Nicolas Tagliafico, actuellement au Mondial avec l’Argentine. Dans l’entrejeu, Corentin Tolisso retrouve une place de titulaire, un mois et demi après sa blessure. Le milieu n'a plus joué depuis le match contre Rennes et va faire équipe avec Thiago Mendes et Houssem Aouar. Pas de Maxence Caqueret et Johann Lepenant donc. Enfin aux avant-postes, Alexandre Lacazette mènera l’attaque avec Tetê et Cherki sur les ailes. Avec la préparation poussée, il y a fort à parier que de rapides changements interviendront dès la pause afin d’effectuer une large revue d’effectif avec les 25 joueurs présents en Espagne.

La composition de départ de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique - Tolisso, Thiago Mendes, Aouar - Tetê, Lacazette, Cherki