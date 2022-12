Nouveau numéro de TKYDG à venir lundi 5 décembre. A partir de 18 heures, Christ Anthony Eleka, entraîneur de l'ALF Fustal, sera l'invité de TKYDG.

Après une semaine de stage à Murcie et un match amical contre l'OH Louvain et en attendant le départ vers Dubaï, les joueurs de l'OL vont profiter de quelques heures entre Rhône et Saône. De son côté, "Tant qu'il y aura des Gones" ne fera pas relâche avec une nouvelle émission lundi 5 décembre à partir de 18h. Pour ce nouveau numéro, l'équipe de TKTDG accueillera Christ Anthony Eleka sur le plateau afin de décortiquer l'actualité lyonnaise. Avec l'entraîneur de l'ALF Futsal, actuel leader de Régional 1, il sera également question de futsal avec notamment le duel contre l'OL il y a deux semaines.

Ce nouveau numéro de votre émission consacrée au club rhodanien sera diffusé en direct ce lundi à partir de 18 heures sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.