Formé à l’OL, Yahya Soumaré a été prêté avec option d'achat à Bourg-en-Bresse. Avec 10 matchs disputés depuis le début de la saison, le joueur offensif savoure de pouvoir enfin enchaîner.

Il fait partie des rares joueurs prêtés par l’OL cette saison. A 22 ans, Yahya Soumaré a pris la direction de Bourg-en-Bresse durant l’été. Un troisième prêt de suite pour le joueur offensif après deux peu concluants la saison dernière à Dijon puis à Annecy à partir de janvier. Conscient que les minutes dans l’attaque lyonnaise seront compliquées à aller chercher, Soumaré a donc accepté de rejoindre l’Ain le temps d’une saison. Un choix pour le moment gagnant pour le natif de Vénissieux qui a déjà joué 10 matchs et qui reste sur trois titularisations de suite avant le déplacement du FBBP01 au Mans.

"Je trouvais que c’était mieux de repartir. J’avais besoin de jouer des matchs, ce qui n’avait pas été le cas la saison dernière, a-t-il déclaré en conférence de presse. Quand Bourg est venu, je n’ai pas hésité et je suis venu directement. Je commence à enchaîner les matchs depuis quelques semaines. L’objectif est de faire une grosse saison et de bien jouer et on verra après."

Prêté avec option d’achat, Yahya Soumaré reste sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL mais compte bien faire ses preuves pour pourquoi pas étirer son aventure dans l’Ain.