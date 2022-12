A un peu plus d’une semaine du choc entre l’OL et le PSG, Sarah Bouhaddi est revenue sur les raisons de son départ. La gardienne française regrette cette sensation "d’être partie comme une voleuse".

Le 11 décembre au Parc OL, il y aura forcément de l’émotion dans les travées de Décines et dans les couloirs menant à la pelouse. En plus d’être une affiche des plus importantes pour la course au titre, le choc entre l’OL et le PSG sera synonyme de premier retour en terres lyonnaises pour Sarah Bouhaddi. Ayant quitté les Fenottes à la mi-septembre, la gardienne française a rejoint le concurrent parisien et c’est donc un moment particulier qui l’attend. D’autant que son départ s’est fait un peu dans la précipitation et sans de vrais "au revoir" comme sa légende lyonnaise l’aurait méritée.

"Le plus triste, c’est que le départ s’est fait un peu, je pourrais dire, comme une voleuse, regrette-t-elle dans des propos accordés à RMC. Car je suis partie du jour au lendemain de Lyon. Je n’ai pas dit au revoir à mes coéquipières, aux supporters, même le président. Quand tu fais autant d’années dans un club et que tu donnes énormément, ça cela a été le plus dur. Mais comme je dis, c’est le sport de haut niveau. Un jour on est là, un jour on est autre part."

"Les portes de la concurrence étaient fermées"

Silencieuse sur le sujet depuis son départ, Sarah Bouhaddi a donc attendu l’approche du choc pour s’exprimer pour la première fois sur ce choix de partir après 13 ans de bons et loyaux services. Si elle assume le fait d'avoir rejoint en prêt l’OL Reign en début de saison dernière et d’avoir vu Christiane Endler s’imposer comme titulaire, l’internationale française a rapidement compris que Sonia Bompastor n’allait pas mettre en place une concurrence à son retour des Etats-Unis et durant l’intersaison. La décision de partir a donc été inéluctable avec des choix restreints, la gardienne souhaitant "rester en France pour des raisons familiales".

"Ce n’est même pas une question d’être sur le banc. C’était de savoir si on allait ouvrir les portes de la concurrence. Dès le mois de juin, on m’a appelée pour me dire que la saison prochaine il n’y aurait pas de concurrence et que les portes n’allaient pas s’ouvrir. Pourquoi irais-je prendre un mur pendant des mois et des mois en sachant que je mérite autrement et mieux ?"

Définitivement convaincue par l’arrivée de Gérard Prêcheur, son "ancien formateur à 14 ans", sur le banc parisien, Sarah Bouhaddi a donc fait le choix du PSG avec cette "faim de titres".