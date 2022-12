Mercato : l’OL séduit par les performances de Mohammed Kudus

Mohammed Kudus lors de Ghana – Corée du Sud (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

Détonateur du Ghana à la Coupe du monde 2022, Mohammed Kudus a séduit à travers l’Europe. L’ailier de l’Ajax aurait notamment tapé dans l'oeil lyonnais.

A chaque tournoi continental ou international son lot de révélations. La Coupe du monde 2022 n’y échappe pas alors que la phase de poules va bientôt se terminer. Le Ghana sera-t-il au rendez-vous des 8es de finale ? Il faudra attendre vendredi et le troisième match des Black Stars pour le savoir. Quoi qu’il arrive Mohammed Kudus aura lui réussi son pari de se montrer sur la scène internationale. Pour ceux à la recherche des pépites de demain, le nom de l’ailier ghanéen n’est pas inconnu, ses performances à l’Ajax Amsterdam (4 buts et 2 passes en Ligue des champions) lui ayant déjà donné une petite renommée en Europe.

Seulement ses deux matchs au Qatar, dont celui contre la Corée du Sud, n’ont fait qu’attirer l’oeil dont celui de l’OL d’après les informations du site 90min. Le club lyonnais suivrait les performances de Kudus dans ce Mondial même si l’Ajax n’est pas intéressé par un départ cet hiver après avoir refusé 15 millions d’euros d’Everton l’été dernier. L’OL va devoir aussi faire avec la concurrence. Qui dit explosion médiatique, dit également intérêts plus nombreux et ce ne sont pas les clubs intéressés qui manqueraient désormais. Le Borussia Dortmund, le PSG, le Napoli et l’Atletico Madrid auraient dévié leurs yeux vers le jeune Ghanéen ainsi que des clubs de Premier League.