L’OL va disputer son 400e match de D1 contre Dijon

La joie des joueuses de l’OL lors du Trophée des champions contre le PSG (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Leader du championnat, l’OL veut profiter de la venue de Dijon pour accroitre son avance. Face aux Dijonnaises, les Fenottes disputeront leur 400e match dans l’élite depuis le passage du FC Lyon à l’OL.

Quoi de mieux qu’une victoire pour attaquer de la meilleure des manières les deux dernières semaines ô combien importantes de cette première partie de saison ? Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs mais l’OL serait bien avisé de prendre les trois points contre Dijon samedi (14h30) afin de se mettre dans les meilleures conditions avant trois matchs de Ligue des champions et le choc contre le PSG. Le club parisien affrontant les voisins du Paris FC, troisièmes, les Fenottes pourraient même prendre quelques points d’avance ou éliminer définitivement le PFC de la course au titre.

11 saisons sans la moindre défaite

En attendant de connaitre le dénouement de cette 10e journée de championnat, les joueuses de Sonia Bompastor sont sures d’une chose. La réception de Dijon représentera la 400e rencontre du club lyonnais dans l’élite depuis la fusion avec le FC Lyon en 2004. Avec un bilan incroyable comme soufflé par le site OL Passé et Présent. Depuis maintenant 18 ans, l’OL n’a perdu qu’à 15 reprises en D1 féminine pour 352 victoires. Il faut d’ailleurs remonter à 2009-2010 pour voir les Lyonnaises chuter au minimum à deux reprises en championnat. Avec pour le moment 8 victoires et un nul dans ce championnat 2022-2023, les coéquipières de Wendie Renard sont toujours en course pour un 12e exercice sans le moindre revers. Mais le chemin est encore long.