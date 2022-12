Vainqueur d’un Brésil remanié, le Cameroun n’a pas réussi à se hisser en 8es de finale de la Coupe du monde, prenant la 3e place du groupe. Remplaçant pour ce dernier match, Karl Toko-Ekambi sera bientôt de retour à l’OL.

Il n’y aura pas eu de miracle pour le Cameroun dans cette dernière journée de la phase de poule de la Coupe du monde. Avec un point après son nul contre la Serbie, la sélection africaine n’avait pas son destin entre les mains pour une qualification pour les 8es de finale. Opposée au Brésil, elle devait gagner et espérer dans le même temps que la Suisse et le Serbie ne réussissent pas à se départager. Une seule partie de la mission a été remplie vendredi soir. Face à une Seleçao largement remaniée, les Lions Indomptables ont fait le strict minimum pour garder espoir avec une courte victoire grâce à un but de Vincent Aboubakar dans le temps additionnel (90+2e).

Malheureusement dans le même temps, la Suisse l’a emporté face à la Serbie (3-2) et a décroché le deuxième ticket pour le tour suivant, n’étant qu’à un but de ravir la 1re place au Brésil. Avec 4 points, le Mondial 2022 prend donc fin pour Karl Toko-Ekambi. A la différence des deux premiers matchs, l’attaquant de l’OL était remplaçant et a joué un peu plus de 25 minutes. Avec cette élimination, il ne devrait pas tarder à retrouver prochainement ses coéquipiers lyonnais.