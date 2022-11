Coupe du monde 2022 : Toko-Ekambi et le Cameroun encore miraculeusement en vie

Mené 3-1, le Cameroun a fait preuve de caractère face à la Serbie (3-3). Grâce à ce point du nul, les Lions Indomptables gardent leurs chances de qualification.

C’est un match complètement fou que nous ont offert le Cameroun et la Serbie ce lundi en fin de matinée. Dos au mur après leur défaite inaugurale, les deux sélections se devaient de faire un résultat positif pour continuer de croire en la qualification. Finalement, il n’y a pas eu de vainqueur (3-3) mais Camerounais et Serbes gardent espoir avec ce point du match nul. Un point qui a le goût de victoire pour le Cameroun qui revient de très, très loin.

Après avoir ouvert le score de Castelleto, les Lions Indomptables ont complètement craqué avant la pause avec deux buts encaissés en quelques minutes par l’intermédiaire de Pavlojic et Milinković-Savić. Le but du 3-1 de Mitrovic juste au retour des vestiaires (53e) n’a rien arrangé et pourtant le Cameroun est revenu dans cette partie. Non pas grâce à Karl Toko-Ekambi encore très discret pendant les 70 minutes jouées mais par Vincent Aboubakar. Entré à la 55e, l’attaquant camerounais a redonné espoir aux siens avec un lob inspiré (64e) avant de servir sur un plateau Eric Choupo-Moting deux minutes après. Avec un point, le Cameroun jouera sa finale contre le Brésil vendredi.