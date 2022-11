OL : la jeunesse en force pour le stage à Murcie

Caqueret et Gusto (OL) face à Ismaily (Lille) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

De retour à l’entraînement vendredi, l’OL s’est envolé à Murcie dimanche avec 25 joueurs. Un groupe où la jeunesse est clairement présente.

Ils n’ont à l’heure actuelle pas vocation à jouer les premiers rôles ni même à faire partie de l’effectif de la seconde partie de saison mais ils viennent conforter Laurent Blanc dans sa réflexion. En convoquant pour le stage à Murcie Mohamed El Arouch, Sekou Lega ou encore Achraf Laaziri, l’entraîneur lyonnais a ajouté encore un peu plus de jeunesse à un groupe déjà très vert. Ces ajouts ne viennent pas dans un besoin de faire le nombre face à des absences en pagaille. Malgré la Coupe du monde, seuls deux joueurs de l’OL sont présents au Qatar.

A Tagliafico et Toko-Ekambi s’est ajoutée la blessure de Jérôme Boateng au début du mois. Les joueurs manquant à l’appel sont donc peu nombreux et le groupe de 25 qui a pris la direction de Murcie ressemble dans les grandes largeurs à celui sur lequel va se reposer Laurent Blanc à partir du 28 décembre. Pour ce stage en Espagne, 14 des joueurs retenus ont moins de 23 ans. Quand l’entraîneur lyonnais pointe du doigt la relative inexpérience de son groupe notamment en défense, il n’a finalement pas tord.

Sur les neufs joueurs âgés de plus de 23 ans, peu sont titulaires. Hormis Lopes, Lacazette et Tolisso qui sont vraiment des cadres, les autres joueurs d’expérience font partie de la rotation et encore. Henrique n’a joué que 128 minutes depuis le début de la saison, Riou est la doublure au poste de gardien tandis qu’un Damien Da Silva semble avoir encore plus reculé dans la hiérarchie des centraux… La jeunesse a les défauts de ses qualités et Laurent Blanc l’a bien compris pour ce mercato hivernal qui se profile.

Le groupe retenu pour Murcie : Lopes, Riou, Bonnevie - Da Silva, Diomandé, Gusto, Henrique, Kumbedi, Laaziri, Lukeba, Sarr - Aouar, Caqueret, El Arouch, Faivre, Lepenant, Mendes, Reine-Adélaïde, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Lega, Tetê