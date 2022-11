OL - Académie : les résultats du week-end

Week-end gagnant pour les joueuses de l’OL. En plus de l’équipe première, la réserve et les U19 se sont imposées en championnat.

Il n’y a pas que les joueuses de Sonia Bompastor qui avaient le sourire ce week-end chez les Fenottes. Les trois équipes féminines de l’OL en lice ont toutes gagné leur rencontre de championnat. Les coéquipières de Wendie Renard sont venues boucler un dimanche de succès qui avait débuté avec la victoire des U19 dans le championnat national. Opposées à Dijon, les jeunes Lyonnaises ont confirmé leur regain de forme avec une victoire 2-0 contre les Bourguignonnes. Grâce aux buts de Charline Coutel et Liana Joseph, les Lyonnaises gardent la tête du classement après huit journées.

De son côté, la réserve des Fenottes continue de mettre la pression sur l’Olympique de Valence. A seulement un point de retard et surtout leurs deux matchs en retard, les Lyonnaises déroulent dans cette première partie de championnat. Recevant Saint-Martin-en-Haut dimanche, les coéquipières d’Alyssia Paljevic ont assuré l’essentiel à Meyzieu avec une victoire 4-2. Non retenues pour le déplacement au Paris FC, Kysha Sylla et Nesrine Bahlouli étaient titulaires. Du côté des U15 et U14 garçons, le court déplacement à Saint-Priest n’a pas été couronné de succès. Quand les U15 ont été largement battus (3-0), leurs cadets ont réussi à accrocher le point du nul (1-1).