OL : vacances raccourcies pour les internationaux

Notamment sélectionnés avec l’équipe de France Espoirs, certains internationaux de l'OL n’ont pas pu profiter d’une rallonge de repos. Ils sont déjà de retour pour le stage à Murcie.

Deux petits jours et puis s’en vont. De retour à l’entraînement vendredi, les joueurs de l’OL ne se sont pas éternisés dans le Rhône pour le début de cette préparation hivernale. Après quatre séances d’entraînement entre vendredi et dimanche, les Lyonnais ont pris la direction de Murcie dimanche après-midi. Pour ce premier stage avant celui de Dubaï dans une semaine, Laurent Blanc peut compter sur un groupe presqu’au complet. Pendant que Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi disputent la Coupe du monde 2022, Jérôme Boateng poursuit lui sa rééducation à Lyon après son opération au ménisque au début du mois.

Un premier entraînement ce lundi matin

Ce sont les trois absences notables pour l’entraîneur français qui va enfin pouvoir animer des séances en grand comité. En effet, la reprise avait été marquée par l’absence de nombreux joueurs. Quand certains avaient pu observer 15 jours de repos, les internationaux comme Maxence Caqueret avaient été réquisitionnés pour des matchs amicaux. Malgré une coupure plus tardive, Malo Gusto, Sinaly Diomandé ou encore Castello Lukeba n’ont pas profité de ces fameux quinze jours de coupure, étant déjà de retour à Lyon pour s’envoler vers Murcie dimanche. Un premier entraînement matinal est d’ailleurs prévu ce lundi en Espagne.