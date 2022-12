OL : départ pour le deuxième stage à Dubaï ce lundi

Après un week-end de repos suite au stage à Murcie, les joueurs de l’OL vont attaquer la deuxième phase de leur préparation. Ce lundi, ils vont prendre la direction du Dubaï pour un nouveau stage.

Après avoir bien tapé dans le physique pour combler un déficit criant, les joueurs de l’OL sont revenus entre Rhône et Saône vendredi. Laurent Blanc leur a d’ailleurs accordé deux jours de repos avant de remettre le bleu de chauffe. A un peu plus de trois semaines de la reprise de la Ligue 1, l’OL ne va pas s’attarder dans la capitale des Gaules avec un deuxième stage hors des frontières lyonnaises et françaises. Ce lundi, les Lyonnais vont prendre la direction des Emirats Arabes Unis pour une semaine de stage à Dubaï après un entraînement matinal. Une préparation qui sera différente de celle de Murcie la semaine dernière.

"Le rassemblement sera un peu plus technique et tactique, a prévenu Laurent Blanc sur OLPlay. Il y aura beaucoup de jeu, de coups de pied arrêtés, de la vidéo... On rentrera dans le détail en analysant ce qu'on a fait de bien et de moins bien lors de nos rencontres précédentes. Cela servira à corriger certaines erreurs."

Sarr et Laaziri pour faire le nombre

Pour ce long voyage vers le pays du Golfe, l'ossature du groupe sera sensiblement la même que celle qui avait pris ses quartiers dans la région de Murcie pendant six jours. Décisifs dans la victoire de la réserve en National 2 samedi, Mohamed El Arouch et Sekou Lega resteront à Lyon, bloqué par l'abondance de biens dans les secteurs du milieu et de l'attaque. En attendant que Karl Toko-Ekambi ne fasse son retour après l'élimination du Cameroun dès la phase de poule de la Coupe du monde, Laurent Blanc devra toujours faire sans Jérôme Boateng. Le défenseur allemand ayant subi une arthroscopie au début du mois de novembre n'a toujours pas repris le chemin de l'entraînement et le flou subsiste quand à une date de retour. Face à cette absence ainsi que celle de Nicolas Tagliafico, le secteur défensif, véritable chantier hivernal, se retrouve encore toujours démuni.

C'est dans cette logique que Blanc a fait le choix de maintenir deux jeunes dans son groupe pour Dubaï. Si Saël Kumbedi est un habitué du groupe pro malgré seulement seize minutes jouées depuis son arrivée fin août, Mamadou Sarr et Achraf Laaziri en profitent pour faire coup double. Ayant avoir enfin obtenu son visa après des mois de procédure, le latéral marocain, arrivé en provenance du FUS Rabat, peut enfin prendre la pleine mesure de son aventure lyonnaise et jouer les doublures d'un jour d'Henrique. Sarr vient lui renforcer l'axe de la défense derrière Lukeba, Diomandé et Da Silva.

Plutôt à son avantage contre l'OH Louvain, le jeune défenseur (17 ans) est amené à suivre les traces de son aîné Lukeba. Dimanche à Meyzieu pour le match des U19 lyonnais et avant même que le groupe ne soit officialisé, il y avait un sentiment de fierté au sein l'environnement du club quant à la présence de l'international U18. Quand les joueurs d'Eric Hély vont disputer le 1er tour de Coupe Gambardella qu'il a soulevée la saison dernière, Mamadou Sarr sera lui en train de s'échauffer pour affronter Liverpool.

Deux affiches de prestige contre Arsenal et Liverpool

Car oui, à la différence de Murcie où un seul match de préparation était au programme, cette deuxième phase sera bien plus chargée. Toujours au niveau des entraînements avec une double ration que semble apprécier Laurent Blanc afin de retrouver des physiques. Mais aussi avec un tournoi amical. Sous l'impulsion d'Emirates, sponsor maillot du club, l'OL va participer à la Dubaï Super Cup, après avoir déjà participé à l'Emirates Cup ces dernières années du côté de Londres.

Au cours de ce séjour émirati, les joueurs de l’OL affronteront Arsenal le 8 décembre (16h30) et Liverpool le 11 (15h). Deux rencontres de prestige contre les clubs anglais, bien plus touchés par la Coupe du monde au Qatar que le groupe lyonnais. Mais Mohamed Salah ou encore Roberto Firmino seront bien de la partie. Une répétition afin de monter le curseur de l'exigence avant la retour de la Ligue 1, le 28 décembre.