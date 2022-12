La réserve de l’OL arrache un point à Thonon (1-1)

Mené au score jusque dans les derniers instants, la réserve de l’OL a réussi à revenir avec un point de son déplacement à Thonon. Les Lyonnais restent malgré tout dans la zone rouge.

Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Face à la particularité de cette saison de National 2, voir la réserve de l’OL être toujours dans la zone rouge après son nul (1-1) à Thonon après la 12e journée n’est pas forcément signe d’optimisme. Pourtant, de ce déplacement en Haute-Savoie restera très certainement la force de caractère des joueurs de Gueïda Fofana. Après avoir déjà partagé les points à Saint-Priest, les Lyonnais ont réussi le tour de force de rester invaincus dans ce double déplacement. Par les temps qui courent, c’est finalement presque un bon point contre une formation de Thonon qui pointe à la 6e place.

Néanmoins, ce point du nul, la réserve lyonnaise est allée le chercher au bout du suspense. Mené au score après le but haut-savoyard de Bissourou Touré (24e), l’OL a pu compter sur un Mathieu Patouillet déterminant (55e, 84e, 90e) pour rester en vie et faire preuve de résilience. Malgré certains pépins physiques avec les sorties d’Irvyn Lomami et Florent Sanchez, le club lyonnais est allé accrocher ce nul dans les derniers instants grâce à un penalty gratté par Mohamed El Arouch. Meilleur buteur de la réserve cette saison, Sekou Lega ne s’est pas fait prier pour clôturer cette semaine parfaite individuellement après sa présence pour le stage à Murcie. Prochain rendez-vous samedi prochain avec la réception de Toulon (18h).