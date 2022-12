OL - Académie : les U17 à la relance à Andrézieu (11h)

Tenus en échec à domicile contre Clermont le week-end dernier, les U17 de l’OL se déplacent à Andrézieu dimanche (11h). Contre l’avant-dernier du championnat, les joueurs d’Amaury Barlet veulent reprendre leur marche en avant.

C’est un résultat dont Amaury Barlet se serait bien passé la semaine dernière. Face à Clermont, les U17 de l’OL ont laissé leur place de co-leader au seul Strasbourg. En concédant le nul dans les dernières minutes de la partie, les Lyonnais ont vu le club strasbourgeois prendre deux points d’avance et surtout le FC Metz recoller à un point. La frustration de ce nul passée, les jeunes pousses lyonnaises souhaitent se rattraper ce dimanche pour la première rencontre de la phase retour.

Cela tombe bien, les U17 se déplacent à Andrézieu en fin de matinée (11h) avec un match qui semble à leur portée. En effet, le club de la Loire est actuellement avant-dernier et n’a remporté que deux matchs depuis le début de la saison et reste sur trois défaites de suite. Au match aller, les Lyonnais s’étaient facilement imposés avec une victoire 3-0 à Meyzieu. Bryan Meyo, Amal Boura et Djibril Bahlouli avaient été les buteurs lyonnais.