Les U17 de l'OL perdent 2 points contre Clermont (2-2)

Même s'ils ont mené deux fois au score, les U17 de l'OL ont concédé le match nul ce dimanche face à Clermont (2-2).

Forts de leurs quatre succès de rang, les U17 de l'OL accueillaient Clermont ce dimanche midi. Dans un premier temps bougés par leur adversaire, les protégés d'Amaury Barlet ont su réagir et même ouvrir la marque grâce au défenseur Charifou de près (1-0, 19e). Mais cette éclaircie fut de courte durée puisque les Clermontois ont égalisé à la 25e (1-1) avant que les débats ne soient toujours aussi équilibrés par la suite.

L'OL rejoint en fin de partie

Dans le deuxième acte, l'Olympique lyonnais a été légèrement dominateur, notamment dans la possession. Il a été récompensé par le premier but pour sa première apparition à ce niveau de Goncalves (2-1, 72e), bien servi par Molebe suite à un bon travail sur le côté droit. En fils des minutes, les Auvergnats, sentant la défaite se rapprocher, ont commencé à sortir un peu plus et Ripert a dû réaliser deux belles parades à la 83e et 85e pour sauver les siens. Mais il ne pouvait rien à 87e lorsqu'il s'est incliné pour la deuxième fois, un peu abandonné par sa défense sur un corner (2-2).

Ce résultat met donc fin à une série de quatre victoires consécutives. Surtout, Strasbourg, actuellement à égalité avec les Gones, pourrait prendre deux points d'avance en tête du classement. Dimanche prochain, les Rhodaniens se déplaceront sur la pelouse d'Andrézieux-Bouthéon (13e) pour lancer la phase retour du championnat.

Le 11 de l'OL : Ripert - L. Bamballi, Charifou, K. Yahia - E. Garnier, Merah, Benlahlou, Guivier, Hérinirainy - Meyo, Molebe

Le banc : Branco, T. Goncalves, Boura, D. Bahlouli, Llahona