Paris FC - OL : les Fenottes avec Benyahia dans le 11

Sonia Bompastor a effectué un changement par rapport au match à Zurich jeudi. Benyahia remplace Bruun dans le 11 de départ des Fenottes face au Paris FC ce dimanche.

Vainqueur de Zurich jeudi (0-3), l'OL veut enchaîner ce dimanche. Pour cette 9e journée de D1, le niveau devrait à nouveau être très relevé puisque les Fenottes affrontent le Paris FC à l'extérieur à partir de 16 heures. Pour ce choc entre le 3e et le 2e, Sonia Bompastor a préféré ne pas changer grand-chose à son 11 de départ. Ainsi, seule Inès Benyahia passe titulaire à la place de Signe Bruun.

Le Sommer repasse en 9

La conséquence de ce changement est qu'Eugénie Le Sommer passe en numéro 9, avec à ses côtés toujours Melvine Malard et Delphine Cascarino. Au milieu, les internationales Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk accompagneront la jeune Lyonnaise. La défense reste elle inchangée par rapport au succès acquis en Suisse : Janice Cayman, Alice Sombath, Wendie Renard et Perle Morroni.

La composition de l’OL : Endler - Cayman, Sombath, Renard (cap), Morroni - Horan, Van de Donk, Benyahia - Cascarino, Le Sommer, Malard