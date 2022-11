Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (OL) (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Face à la cascade de blessures dont la dernière en date d’Amandine Henry, Sonia Bompastor a innové. C’est un onze ultra-offensif qui va affronter le FC Zürich.

A force d’avoir autant de blessures, Sonia Bompastor doit désormais se creuser les méninges bien plus qu’à l’accoutumé pour trouver un onze. Pour le déplacement à Zürich, l’entraîneure de l’OL a vu Amandine Henry s’ajouter à la liste des blessées et ce ne sont pas les retours de Dzsenifer Marozsan et Selma Bacha qui sont venus compenser cette mauvaise nouvelle. Sans l’internationale française, le milieu de terrain est désormais dépourvu de solution pour accompagner Lindsey Horan. Si l’on pouvait croire que la jeune Inès Benyahia ou Selma Bacha pouvaient assurer l’intérim, Bompastor a décidé d’innover dans les grandes largeurs.

Face à l’obligation de gagner en Suisse, l’entraineure de l’OL a concocté un onze ultra-offensif. Au coup d’envoi, elles ne seront pas moins de cinq à avoir ce profil de joueuses offensives. Ce jeudi, Lindsey Horan va surtout devoir bien défendre avec devant elle les présences de Van de Donk et Eugénie Le Sommer, en plus du trio Malard - Bruun - Cascarino déjà titularisé contre Le Havre. Bompastor voulait retrouver la confiance offensivement, elle a donc choisi de mettre le plus d’attaquantes possibles. Reste désormais à savoir si la stratégie va fonctionner. Déjà remplaçante il y a quelques jours, Vanessa Gilles ne va toujours pas connaitre sa première en Ligue des champions. La Canadienne va de nouveau s’asseoir sur le banc, Alice Sombath démarrant aux côtés de Wendie Renard.

La composition de l’OL : Endler - Cayman, Sombath, Renard (cap), Morroni - Horan, Van de Donk, Le Sommer - Cascarino, Bruun, Malard