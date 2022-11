FC Zürich - OL : qui pour remplacer Amandine Henry ?

Touchée au mollet, Amandine Henry s’est ajoutée à la longue liste des absentes face au FC Zürich. Reste à savoir qui Sonia Bompastor va choisir pour remplacer sa milieu.

Quand deux joueuses font leur retour dans le groupe, Sonia Bompastor ne peut même pas afficher un grand sourire. Les bonnes nouvelles sont aussitôt rattrapées par des mauvaises. Mercredi, c’est le forfait d’Amandine Henry qui est venu gâcher la fête au moment de l’annonce des présences de Dzsenifer Marozsan et Selma Bacha dans le groupe lyonnais pour Zürich. Touchée au mollet, Henry devrait être absente quelques semaines même si l’entraîneure lyonnaise s’est montrée vague sur la question.

En tout cas, il faudra bien remplacer Amandine Henry ce jeudi soir à la Wefox Arena pour la 3e journée de Ligue des champions. Indiscutable depuis le début de la saison, la milieu va faire défaut, aussi bien par son impact physique que par son expérience. Qui va la remplacer ? Les munitions sont peu nombreuses dans l’effectif des Fenottes qui a pris la direction de la Suisse mercredi. Avec Damaris blessée, seule Inès Benyahia présente un profil de milieu centrale pouvant faire la paire avec Lindsey Horan bien qu'Inès Jaurena a évolué à ce poste durant ses années girondines.

Face à l’urgence du résultat, Sonia Bompastor va-t-elle faire le choix de la jeunesse et de l’inexpérience ? Après Le Havre, elle avait souligné sa bonne entrée, estimant que Benyahia était pour le moment plus impactante en sortie de banc que d’entrée. Déclarée comme "apte à jouer", Selma Bacha pourrait donc être une solution de secours, elle qui a déjà dépanné à ce poste la saison passée. Reste qu’elle n’a plus joué depuis le nul à Turin et peut paraître à court de rythme…

La composition probable de l’OL : Endler - Cayman, Gilles, Renard, Morroni - Horan, Benyahia (ou Bacha), Van de Donk - Cascarino, Le Sommer, Malard