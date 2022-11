OL - Coupe du monde 2022 : Toko-Ekambi titulaire pour Cameroun - Suisse

Karl Toko-Ekambi avec le Cameroun (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)

Pour l’entrée en lice du Cameroun dans la Coupe du monde 2022, Karl Toko-Ekambi est logiquement titulaire. Les Lions Indomptables affrontent la Suisse à 11h.

C’est peut-être l’un des groupes les plus homogènes de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec la Suisse, le Cameroun, la Serbie et le Brésil, le groupe G est loin d’avoir livré ses vérités même avant l’attaque des matchs. Derrière la Seleçao, grande favorite pour le titre final, difficile de savoir qui sortira de cette poule… Un début de réponse sera apporté ce jeudi avec l’entrée en lice des quatre sélections. La Suisse et le Cameroun vont lancer les hostilités à 11h du côté du stade Al Janoub.

Pour cette première rencontre du Groupe G, Karl Toko-Ekambi est logiquement titulaire chez les Lions Indomptables. Cadre de la sélection camerounaise, l’attaquant de l’OL sera accompagné par Eric Choupo-Moting (Bayern Munich) et Bryan Mbeumo (Brentford). Au cours de cette rencontre, Toko-Ekambi aura l’occasion de croiser son ancien coéquipier entre Rhône et Saône Xherdan Shaqiri. Le Suisse évoluera dans un rôle d’élection libre dans l’attaque suisse.