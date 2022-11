OL : Karl Toko-Ekambi ira à la Coupe du monde avec le Cameroun

Karl Toko-Ekambi (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)

Mercredi soir, Rigobert Song a dévoilé sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Cadre de la sélection camerounaise, Karl Toko-Ekambi est logiquement retenu.

Il n’y a pas que Didier Deschamps qui a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde au Qatar dans une dizaine de jours. A l’approche de l’événement, les sélectionneurs sont de plus en plus nombreux à rendre leur liste publique et Rigobert Song a emboité le pas de son homologue français mercredi soir. Pour ce Mondial, le Cameroun va se rendre au Qatar avec 26 joueurs, le sélectionneur camerounais ayant choisi d’aller jusqu’à la limite autorisée par la FIFA.

C’est tout sauf une surprise mais Karl Toko-Ekambi fait bien partie des joueurs retenus pour ce Mondial et le disputera pour la 1re fois de sa carrière. Relégué sur le banc depuis l’arrivée de Laurent Blanc, l’attaquant de l’OL espère profiter de la compétition internationale pour retrouver des couleurs. Passé par le club lyonnais entre 2016 et 2018, Nicolas Nkoulou fait également partie du voyage. En phase de groupe, le Cameroun aura fort à faire avec la Serbie, le Brésil et la Suisse.