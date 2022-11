L’OL "aura besoin de tout le monde" au Parc OL contre Nice

Pour la dernière de l’année, l’OL reçoit Nice au Parc OL. L’enceinte de Décines sera être à guichets fermés, pour le plus grand plaisir des Lyonnais.

Elles se sont vendues comme des petits pains. En l’espace de quelques heures, les places restantes pour la rencontre OL - Nice ont rapidement trouvé preneur. En début d’après-midi mercredi, il n’en restait que 400 alors qu’on en dénombrait encore 4000 au début de la matinée. L’engouement autour des 35 ans des Bad Gones et de la venue de Karim Benzema vont permettre au Parc OL d’être une nouvelle fois plein.

Près de 60 000 personnes à pousser les hommes de Laurent Blanc malgré le revers contre Marseille. Interrogé sur cette enceinte de nouveau pleine, l’entraîneur lyonnais n’a pas caché sa satisfaction. "C’est un bon signe et à l’OL, ils ne sont pas nombreux ces derniers temps. La dernière fois contre Lille, il y avait du monde et vendredi ce sera encore plein. on a besoin de tout le monde dans cette période. Les joueurs en sont conscients. J’ai bien aimé le dernier match pourtant on a été mal mené. Mais on s’est repris et c’était bien plus plaisant pour eux comme pour nous durant la deuxième."

Face à Nice, l’OL tentera d’assurer un sixième succès à domicile. Si à l’extérieur, le club rhodanien a toutes les peines du monde, à Décines, il fait au moins presque le plein avec 16 points sur 21 possibles. La ferveur au sein du stade n’y serait pas étrangère pour Malo Gusto qui s’impatiente de voir les festivités des Bad Gones. "Ca va rajouter beaucoup de ferveur vendredi. Ils vont pousser donc on a à coeur de ne pas les décevoir et de ramener la victoire pour que la fête soit belle."