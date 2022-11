Ligue 1 : OL - Nice se jouera à guichets fermés !

Face à l’achat massif de places ces derniers jours, le Parc OL va largement dépasser les 55 000 personnes attendues. Face à Nice, le stade de Décines sera à guichets fermés vendredi soir.

C’est officiel, il n’y a plus de places pour OL - Nice. Certaines à la visibilité réduite devraient très certainement être mises en vente dans les prochaines heures mais à deux jours du match, il n’est plus possibles de se procurer l’une des 59 200 places mises en vente avec l’ouverture du parcage visiteurs aux fans lyonnais. Il y a encore trois jours, il restait un peu plus de 9 000 billets avant que tout s’emballe depuis le début de la semaine.

Entre les 35 ans des Bad Gones et surtout l’annonce de la venue de Karim Benzema, la vente de place est grimpée en flèche au point de voir le Parc OL afficher complet 48h avant le match. Après Lille il y a deux semaines, l’enceinte de Décines fait une nouvelle fois le plein malgré les prestations lyonnaises. A défaut d’être sur le terrain par moment, le spectacle en dehors aide à cet engouement populaire.