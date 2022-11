OL : la date de la 1re journée de Ligue 1 2023-2024 dévoilée

LFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La saison 2022-2023 n’en est même pas à sa moitié que la LFP a déjà communiqué la date de la 1re journée de Ligue 1 la saison prochaine. L’OL fera son retour le week-end du 12-13 août 2023.

La LFP n’a pas le temps. A quelques jours de la trêve hivernale et alors que la saison n’a même pas passé le cut de la moitié d’exercice, la Ligue se projette déjà sur 2023-2024. A l’issue du conseil d’administration qui s’est tenu ce mercredi 9 novembre, la LFP a acté les grandes lignes et dates de la prochaine saison. L’OL y participera-t-il en qualité de club européen ou non ? Il faudra patienter pour le savoir. En tout cas, les joueurs de Laurent Blanc savent qu’ils seront de retour aux affaires courantes à partir du week-end du 12 août 2023, date de la première journée de Ligue 1.

La future saison marquera le retour d’un championnat à 18 clubs après les quatre relégations dans l’exercice actuel. Le calendrier devrait donc se retrouver un tant soit peu allégé avec une 34e et dernière journée prévue le samedi 18 mai 2024. Entre temps, le championnat de France fera relâche entre le mercredi 20 décembre 2023 et le week-end du 13 janvier 2024 pour la trêve hivernale.