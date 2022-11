Se concentrant d’abord sur les résultats de son équipe depuis sa prise de fonction, Laurent Blanc assure n’avoir pas encore réfléchi au mercato. Pourtant, il semble avoir des axes de renfort assez défini.

Cela fait maintenant un mois que Laurent Blanc a pris les commandes de l’OL. Conscient du chantier qui l’attendait, l’entraîneur français n’a pas été déçu et a vu au plus près les dysfonctionnements au sein de cet effectif qui stagne chaque année un peu plus. Actuellement huitième de championnat avec 8 points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions, les Lyonnais ne sont-ils finalement pas à leur place ? La qualité intrinsèque des joueurs laisse penser que l’OL vaut mieux que le ventre mou de la Ligue 1. Néanmoins, Laurent Blanc s’est montré plutôt cash au moment de parler du passé pas si lointain de l’OL, estimant qu’il "peut y avoir des surprises mais quand c’est récurrent ça reflète certaines choses."

Avec Laurent Blanc, l’OL a mis la main sur un entraîneur franc mais toujours avec le sourire. Il reste encore un match aux Lyonnais, vendredi, pour empocher trois points supplémentaires et partir en vacances "l’esprit un peu plus léger" avant de reprendre les choses sérieuses lors de deux stages mais surtout à partir du 28 décembre pour la deuxième partie de saison. L’effectif sera-t-il chamboulé à partir du 1er janvier ? A écouter Blanc, il est encore trop tôt pour le dire. Dans sa recherche de points depuis un mois, l’entraineur lyonnais assure ne pas encore avoir pensé au mercato et à des possibles recrues.

"Il y a des choses qui sont sympas à lire mais qui sont fausses. Je n’y ai pas pensé une seule seconde tout simplement parce que la période n’est pas ouverte et parce qu’on a beaucoup de chose à faire. Laissez finir les cinq matchs et on verra les moyens qu’on aura après."

Une recherche d'expérience observée

On n’est pas obligé de croire sur parole le Cévenol surtout que malgré ses dires, il a lâché quelques brides mercredi en conférence de presse. Assurant que "90% du groupe sera celui qui va finir la saison", le quadruple championnat de France avec les Girondins de Bordeaux et le PSG a pointé des manquements, en prenant l’exemple des jeunes. Assurant que les jeunes pousses lyonnaises ont du talent et qu’il "aime la jeunesse, ayant commencé en pro à 17 ans", Laurent Blanc est aussi conscient de ce que peut entraîner tant de jeunesse dans un effectif, à l'image de cette inconstance chronique dans les performances. Contre Nice, avec ses 30 ans, Nicolas Tagliafico devrait faire office de vétéran aux côtés de Castello Lukeba, Sinaly Diomandé et Malo Gusto. "Il faut équilibrer cet effectif à ce niveau-là. Il faut permettre aux jeunes, qui sont très bons à Lyon, d’amener ce qu’ils peuvent avec des joueurs d’expérience. S’ils sont dans le confort, on va essayer de les mettre dans l’embarras."

Il a donc beau assurer qu’il n’a pas encore pensé au mercato hivernal qui débutera début janvier, Laurent Blanc a déjà ciblé les manques à l’OL. Avec la blessure de Jérôme Boateng qui sera certes de retour au moment de la reprise de Ligue 1, l’OL se retrouve encore plus démuni dans ce secteur. Une recrue défensive est forcément attendue sachant que Damien Da Silva semble avoir perdu des points lors de ses entrées en ce début de mandat sous Blanc. Mais la défense n’est pas le seul chantier.

Des joueurs adaptés à son 4-3-3 ?

Evoluant en 3-5-2 puis en 4-4-2 contre Marseille, l’entraîneur assure faire au plus pressé afin de "valoriser les qualités de ses joueurs" jusqu’à la trêve. Au 1er janvier, le système se retrouvera différent même si Blanc, comme Peter Bosz à son époque, refuse de parler de système mais plutôt d’animation. "Je connais le système que je veux faire mais ce n’est pas que moi qui décide. L’intelligence d’un entraîneur est de bien valoriser son groupe dans un système ou des systèmes. Ne soyons pas focalisés sur le système. J’ai vu des équipes dans un système qui dès qu’elles ont le ballon changent. J’ai vu Lille le faire, Marseille le faire et j’espère qu’on en sera capable aussi."

Dans son historique de coaching, Laurent Blanc a toujours eu une préférence pour le 4-3-3. Une tactique également mise en avant par Bosz sans le succès escompté. La faute notamment à des manquements dans le milieu et à cette fameuse sentinelle orpheline depuis un an du départ de Bruno Guimaraes. Corentin Tolisso et Thiago Mendes, qui "avait été très bon à ce poste à Lille", doivent occuper ce rôle dans l’esprit de Blanc. Mais le physique défaillant du premier et le second étant avant tout vu comme un joueur de rotation pousse à croire à un renfort hivernal dans ce secteur. Reste à savoir quels seront les moyens mis à disposition de Laurent Blanc et quel joueur expérimenté souhaite à l’heure actuelle s’embarquer dans l’aventure lyonnaise. A Lyon, le mercato n’a pas commencé mais la réflexion "doit donc être globale et faire en sorte que ton effectif soit performant et équilibré. Ca te permet de pouvoir changer de système et d’être efficace."