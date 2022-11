A presque une semaine de la troisième date de closing, le processus de vente de l’OL poursuit son cours. John Textor va bientôt passer l’étape de la DNCG, l’un des derniers obstacles pour le rachat par l’Américain.

Avec le sprint final avant la trêve hivernale, on en aurait presque oublié la vente de l’OL à John Textor. Quand les joueurs lyonnais vont faire relâche pendant 15 jours après le match contre Nice vendredi, l’actualité autour du club ne sera pas des plus calmes. En effet, après deux reports, la vente de l’OL Groupe à John Textor doit être actée le 17 novembre prochain. Prévue une première fois le 30 septembre puis le 21 octobre, elle devrait cette fois allée jusqu’à son terme même si dans ce genre de dossier, une surprise de dernière minute n’est jamais à exclure.

Néanmoins, l’optimisme est plus que jamais de mise au sein des deux parties et une nouvelle étape aura lieu à la veille du "closing" selon L’Equipe. Après avoir présenté les documents nécessaires sur son financement et notamment la preuve de l’engagement d’Ares avec un prêt à hauteur de 400M€, John Textor va passer devant le gendarme du football français. Une réunion en visioconférence est prévue avec la DNCG le 16 novembre afin que l’instance valide définitivement la prise de contrôle de l’Américain, qui mettrait personnellement 5 millions d’euros de sa poche selon le quotidien sportif, le reste étant apporter respectivement par deux fonds américains à hauteur de 75 et 25 M€ en fonds propres.