OL : un problème défensif à travailler en profondeur

Castello Lukeba intervient devant Thiago Mendes et Sofiane Boufal (SCO) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Jeudi, l’OL s’est imposé face à Louvain (5-3) mais a encaissé trois buts. Un déficit défensif que le club lyonnais traîne comme un boulet depuis plusieurs mois.

La réalité d’un match amical n’est pas celle d’un match officiel, pourtant à l’OL, le constat défensif s’applique qu’importe les conditions de match. Jeudi, les joueurs de Laurent Blanc ont parfaitement lancé leur préparation hivernale avec un succès (5-3) contre l’OH Louvain sur la pelouse détrempée de la Pinatar Arena. Sous le déluge de Murcie, il y a eu une avalanche de buts avec notamment un triplé de Moussa Dembélé mais ce sont bien les trois réalisations de Mario Gonzalez côté belge qui ont retenu l’attention après coup. En grossissant le trait, l’OH Louvain a pratiquement marqué à chaque fois qu’il a réussi à frapper au but lyonnais que ce soit face à Anthony Lopes ou Rémy Riou durant le deuxième acte.

“Il faut aussi se rendre à l'évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides, a regretté Laurent Blanc. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux garçons."

39 buts encaissés depuis juillet

Les deux portiers lyonnais ne sont pas fautifs mais les voir aller chercher par trois fois le ballon dans leurs filets interpelle forcément. Surtout face à une équipe belge très loin d’être la formation la plus dangereuse que l’OL a affrontée depuis le début de la saison. Le secteur défensif est un chantier prioritaire dans le club lyonnais et Laurent Blanc n’avait pas mis longtemps pour mettre le doigt dessus. Quand bien même il ne connaissait pas encore son groupe mi-octobre, l’entraîneur lyonnais avait regretté que "l’OL n’encaisse pas beaucoup de buts mais en encaisse à tous les matchs."

Le constat avait été fait il y a un mois et demi et les choses ne se sont pas vraiment arrangées sur ce point. Le champion du monde 98 et défenseur reconnu n’a pas apporté la solution miracle sur les cinq matchs qu’il a dirigés malgré une tactique pragmatique et un système qui se voulait compact. Sur les quinze premières rencontres de la saison, l’OL n’a gardé sa cage inviolée qu’à deux reprises. En comptant les matchs amicaux de la présaison, ce sont 39 buts encaissés en 24 matchs.

Est-ce la jeunesse de la défense maintes fois mise en avant par Laurent Blanc qui explique ce ratio ? Une partie de l’explication peut en effet venir de ces jeunes joueurs encore novices dans le haut niveau et à qui on a donné les clés du camion. Contre Louvain, Malo Gusto a été pris de vitesse sur le 1er but tandis que la charnière Diomandé - Lukeba a eu du mal à se mettre en route. Néanmoins, tout mettre sur le dos des jeunes serait bien trop facile. S’ils ont réussi à faire leur trou, c’est également parce que les leaders attendus n’ont pas répondu présents.

Un leadership aux abonnés absents

Jason Denayer est parti sans être remplacé tandis que Jérôme Boateng est une fois de plus à l’infirmerie et va louper cette préparation physique qui aurait pu le remettre sur selle. Aligné aux côtés du jeune Mamadou Sarr, Damien Da Silva a encore fait parler de lui pour une erreur défensive en concédant un penalty. Les maux lyonnais ne se résumaient donc pas seulement à la simple présence de Thiago Mendes dans l’arrière-garde. Le mal est plus profond et collectif. La défense est forcément pointée du doigt, devant être le garant d’une certaine stabilité mais pour que stabilité il y a, il faut aussi que l’équilibre soit total. Ce n’est pas encore le cas et c’est d’ailleurs sur ce point que le stage à Dubaï devrait servir.

"Des joueurs essaient de récupérer, d’autres reviennent de blessures, mais il n’y a pas de blessé, les joueurs ont encaissé ce que l’on a proposé. C’était assez lourd et les bienfaits vont s’en faire ressentir, a tenté de rassurer Laurent Blanc sur le site du club. On va recharger les batteries pour préparer deux belles oppositions contre Arsenal et Liverpool. On va essayer de corriger certaines erreurs pour en faire beaucoup moins."

On dit souvent que les attaques font gagner des matchs mais que les défenses sont le socle pour remporter des titres. A l’heure actuelle, l’OL aurait bien besoin d’une assise défensive solide pour avant tout remonter au classement.