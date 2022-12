OL : un seul match sans prendre de but depuis quatre mois

Castello Lukeba et Damien Da Silva face à Enzo Le Fée (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Face à une équipe de Louvain peu dangereuse, l’OL a trouvé le moyen d’encaisser trois buts. Une constance chez les Lyonnais qui n’arrivent pas à garder leur cage inviolée.

Cela reste un match amical et il était surtout là pour parfaire la préparation physique des joueurs mais la victoire contre Louvain jeudi soir (5-3) a malgré tout livré certains enseignements notamment défensif. L’échantillon n’a été que de 45 minutes pour les huit défenseurs alignés face au club belge mais il a été suffisant pour voir que le secteur défensif sera encore le gros chantier de cette seconde partie de saison. Pourtant peu dangereux, l’OH Louvain a réussi à inscrire trois buts et à faire douter les hommes de Laurent Blanc, pourtant au-dessus.

"Il faut aussi se rendre à l'évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides, a regretté l’entraîneur après la rencontre. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux garçons. »

Ces problèmes, Laurent Blanc les a ciblés depuis son arrivée. En optant pour un 3-5-2, il avait avant tout souhaité apporté une structure compacte pour éviter d’encaisser des buts. Il faut croire que ça n’a pas fonctionné comme souhaité. Avec seulement deux matchs sans prendre de but depuis le début de la saison, l’OL a clairement un problème dans ce secteur. Il fait office de priorité sur le marché des transferts et la prestation espagnole a conforté cette volonté. Depuis le 3 septembre dernier et la large victoire contre Angers, il n’y a que contre Lille qu’Anthony Lopes n’est pas allé chercher le ballon dans son but… Bien trop pour une équipe qui veut jouer le haut de tableau.