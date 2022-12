De retour à la compétition contre le FC Zürich, Dzsenifer Marozsan va connaitre sa première titularisation de la saison contre Dijon. La milieu allemande est alignée aux côtés de Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk.

Grande première pour Dzsenifer Marozsan ! Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier, la milieu allemande avait fait son retour à la compétition il y a un peu plus d’une semaine contre le FC Zürich. De nouveau entrée en jeu contre le Paris FC, Marozsan va connaitre sa première titularisation de la saison ce samedi face à Dijon. L’internationale allemande est alignée dans l’entrejeu de l’OL avec à ses côtés Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk. Cette grande première s’inscrit dans une volonté de Sonia Bompastor de faire tourner et offrir du temps de jeu à certaines joueuses avant le marathon qui attend les Fenottes à partir de la semaine prochaine.

Déjà titularisée une première fois face à Rodez en septembre dernier, Emma Holmgren va connaitre un deuxième match dans les buts de l’OL. La Suédoise a été préférée à Christiane Endler qui va souffler un peu. Vanessa Gilles fait également son retour dans le onze aux côtés de Wendie Renard tandis que Janice Cayman et Perle Morroni, qui devrait être suspendue contre le PSG, occupe les couloirs. Selma Bacha évoluera elle un cran plus haut avec un rôle d’ailière gauche pour faire parler sa patte gauche et servir Signe Bruun.

La composition de l’OL : Holmgren - Cayman, Gilles, Renard, Morroni - Marozsan, Horan, Van de Donk - Cascarino, Bruun, Bacha

Les remplaçantes : Endler, Jaurena, Sombath, Benyahia, Damaris, Becho, Malard