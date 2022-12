OL : la réserve se déplace à Thonon ce samedi (18h)

Une semaine après avoir ramené un point de Saint-Priest, l’OL se déplace une nouvelle fois. Direction la Haute-Savoie pour affronter Thonon Évian Grand Genève Football Club (18h).

Match compliqué à venir pour les hommes de Gueïda Fofana. Une semaine après décroché un point sur la pelouse de Saint-Priest, la réserve de l’OL se déplace une deuxième fois de suite dans ce championnat de National 2. Pour le compte de la onzième journée, les Lyonnais ont pris la direction de Thonon pour affronter l’ancêtre de l’ETG, Thonon Évian Grand Genève Football Club. Sixième avec 16 points, le club haut-savoyard est entraîné par un ancien de la maison lyonnaise avec Bryan Bergougnoux.

Pour ce déplacement, Gueïda Fofana a dû faire avec un effectif amputé de quelques joueurs durant la semaine. Retenus par Laurent Blanc pour le stage à Murcie, Mamadou Sarr, Achraf Laaziri, Bradley Barcola, Saël Kumbedi, touché à la cheville avant Louvain, Mohamed El Arouch et Sekou Lega ne sont revenus que vendredi après-mdi entre Rhône et Saône. Ils ne seront d’ailleurs pas tous de la partie ce samedi (18h) à Thonon. Les quatre premiers cités devraient fait le voyage jusque dans les terres haut-savoyardes au contraire d’El Arouch et Lega, restés à Lyon et pressentis dans le groupe pour Dubaï.