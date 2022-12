D1 féminine : l’OL cartonne Dijon (8-0) et fait le plein de confiance

Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A quelques jours du match retour contre le FC Zürich et du choc contre le PSG, l’OL a mis la pression sur le club parisien. Vainqueures de Dijon (8-0), les Fenottes prennent provisoirement cinq points d’avance.

Contrat rempli pour l’OL samedi après-midi à Décines. Pour la 10e journée de D1 féminine, les Fenottes ont plus que fait le job (8-0) face à Dijon. Une semaine après avoir dû puiser dans ses ressources mentales pour se défaire du Paris FC, le club lyonnais a été beaucoup plus tranquille face aux Dijonnaises. Il faut dire que les joueuses de Sonia Bompastor se sont vite rendues le match facile. Après deux premières incursions de Delphine Cascarino dont les centres en retrait n’ont pas débouché sur de vraies occasions de but, les Lyonnais ont profité des cadeaux adverses pour ouvrir le score.

Sur un coup-franc de Dzsenifer Marozsan, titulaire pour la première fois de la saison, Janice Cayman a profité d’une remise involontaire d’une joueuse dijonnaise pour inscrire son 1er but de la saison (9e). Ce ne fut pas la seule offrande bourguignonne avec un but contre son camp pour le 3-0 après seulement 33 minutes jeu. Face à un adversaire cherchant à faire du jeu pendant une demi-heure mais limité malgré tout dans ses volontés de jeu, les Fenottes ont eu la maitrise et n’ont pas eu à forcer leur talent pour s’offrir un large succès.

Une efficacité bonne pour le goal-average

En menant de cinq buts à la pause grâce à une Signe Bruun opportuniste sur une frappe sur la barre de Cayman (30e) puis un ballon trainant dans la surface (41e) et un festival individuel de Selma Bacha (39e), l’OL a pu tranquillement préparer les quatre derniers matchs qui l’attendent dans ce mois de décembre. C'était journée portes ouvertes à Décines avec notamment le premier but d'Inès Benyahia quelques minutes après son entrée en jeu et qui est intervenu après un doublé de Bacha et un triplé de Bruun, qui retrouve de l'efficacité.

En titularisant Dzsenifer Marozsan ou Emma Holmgren, Bompastor a voulu concerner tout son groupe mais aussi profiter de cette rencontre relativement abordable pour gérer les temps de jeu. Une large victoire, un retour de Damaris pendant 45 minutes et une pression mise sur le PSG avant son choc contre le Paris FC dimanche, ce samedi après-midi a tout du week-end parfait malgré la grisaille décinoise.