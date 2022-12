Mercato : visé par l’OL, Ellyes Skhiri ne va pas prolonger à Cologne

Mondialiste avec la Tunisie, Ellyes Skhiri a été éliminé dès les poules. Il va faire son retour à Cologne où son avenir est plus qu’incertain. Visé par de nombreux clubs dont l’OL, le milieu ne devrait pas prolonger avec le club allemand.

Après une première semaine de préparation, un stage à Murcie et un premier amical remporté contre l’OH Louvain, l’OL a retrouvé Décines depuis vendredi après-midi. Deux jours entre Rhône et Saône avant de prendre la direction de Dubaï pour un deuxième stage cet hiver. En pleine préparation physique et tactique de la seconde partie de saison, le club lyonnais n’en oublie pas le mercato qui va s’ouvrir dans un peu moins d’un mois. Bruno Cheyrou a déjà prévenu que "des ajustements seront faits dans la limite du faisable" et il ne faut donc pas s’attendre à de grands changements entre Rhône et Saône. Le flou autour de John Textor n’arrangeant rien pour se projeter.

Néanmoins, l’OL commence à prospecter à la recherche de renforts et un nom revient ces derniers temps. Celui d’Ellyes Skhiri, milieu de terrain du FC Cologne et ancien de Montpellier. A 27 ans, l’international tunisien, qui vient de participer à la Coupe du monde au Qatar, évolue depuis trois saisons en Bundesliga. Il a surtout l’avantage d’être en fin de contrat en juin prochain et cette situation devrait jouer en faveur des clubs intéressés cet hiver. En effet, Sky Sport Allemagne avance que Skhiri ne souhaite pas prolonger l’aventure à Cologne ce qui va pousser le club allemand à le vendre dès cet hiver. Un montant avoisinant les quatre millions d’euros serait alors demandé. Tout sauf inaccessible pour l’OL même si la concurrence venue de Premier League va forcer le club lyonnais à agir vite et bien.