OL : un stage plus "technique et tactique" à Dubaï

Lundi, les joueurs de l'OL s'envoleront pour Dubaï afin de participer à leur 2e stage. Celui sera moins porté sur l'aspect physique mais plus sur la technique et la tactique.

Après une reprise corsée sur le plan physique, les joueurs de l'OL vont pouvoir récupérer et recharger les batteries. Suite au dernier entraînement en Espagne ce vendredi, ils rentreront à Lyon avant un week-end de repos. La suite du programme les enverra à Dubaï pour un nouveau stage d'une semaine.

Du travail sur les coups de pied arrêtés, de la vidéo...

Le thème de celui-ci sera moins centré sur le travail athlétique. "Le rassemblement sera un peu plus technique et tactique, a prévenu Laurent Blanc sur OLPlay. Il y aura beaucoup de jeu, de coups de pied arrêtés, de la vidéo... On rentrera dans le détail en analysant ce qu'on a fait de bien et de moins bien lors de nos rencontres précédentes. Cela servira à corriger certaines erreurs." Pour cela, l'Olympique lyonnais rencontrera Arsenal (08/12) et Liverpool (11/12) lors de deux matchs amicaux.