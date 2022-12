Coupe du monde : l’Argentine et Tagliafico (OL) verront les quarts

Vainqueur de l’Australie (2-1), l’Argentine a validé son billet pour les quarts de finale face aux Pays-Bas. Remplaçant au coup d’envoi, Nicolas Tagliafico a joué 25 minutes.

Une 1000e rugissante pour Lionel Messi ! Pour la 1000e rencontre de sa carrière professionnelle, le capitaine de l’Argentine a guidé son sélection et tout un peuple vers les quarts de finale. En ouvrant le score après 35 minutes de jeu, la Pulga a maintenu l’espoir de décrocher cette fameuse Coupe du monde qui le fuit depuis ses débuts avec l’Albiceleste. Opposée à l’Australie dans ces 8es de finale du Mondial, l’Argentine a maitrisé son sujet et pensait se diriger vers une qualification tranquille après une erreur du gardien adverse et le but du break de Julian Alvarez avant l’heure de jeu.

Mais les Socceroos n’ont pas démérité et la réduction du score avec le CSC d’Enzo Fernandez à un quart d’heure de la fin a complètement relancé le match. L’Australie n’a d’ailleurs pas été loin de pousser l’Argentine jusqu’en prolongations avec une très grosse occasion en fin de match. Seulement, ce sont bien les Sud-Américains qui défieront les Pays-Bas en quarts de finale dans quelques jours. Nicolas Tagliafico sera-t-il titulaire ? Rien n’est moins sûr, le latéral gauche étant encore entré en cours de jeu samedi avec 25 minutes au compteur après avoir remplacé Acuna.