Le relais de Sidney Govou (ex-OL) a bouclé la SaintéLyon en 9h31

Composé de Sidney Govou, Jérémy Clément, François Clerc et Loïc Perrin, le relai dossard 4269 a bouclé les 78km en 9h31. Le quatuor d’anciens footballeurs termine à la 113e place.

Il redoutait d’avoir du mal à finir après une préparation physique loin d’avoir été studieuse mais finalement il est bien allé au bout. Ultime relayeur, Sidney Govou a bouclé les 78km reliant Saint-Etienne à Lyon en début de matinée ce dimanche, non sans mal. Ayant pris le dernier relais en 61e position, l’ancien attaquant de l’OL a franchi la ligne d’arrivée à 9h26 soit 9h31 après le départ donné dans le Forez par Loïc Perrin.

Courant pour l’association Huntington Avenir, les deux anciens capitaines lyonnais et stéphanois avaient répondu favorablement à l’appel de Jérémy Clément pour participer à la 68e édition de la SaintéLyon pour le relai à 4. Avec François Clerc comme dernier larron, le quatuor au dossard symbolique 4269 a pris la 113e place de cette course de trail qui se déroule en pleine nuit. Une belle victoire et une belle unité entre deux clubs ennemis pour la bonne cause.