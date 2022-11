Vainqueur la saison dernière, l’OL va remettre son titre en jeu à partir du 11 décembre. Les U19 lyonnais iront à Louhans-Cuiseaux pour les 64e de finale de la Coupe Gambardella.

Les joueurs d’Eric Hély sont désormais fixés. Tentant du titre après le sacre en mai dernier au stade France, l’OL va remettre sa couronne en jeu à partir du 11 décembre prochain. Après les différents tours régionaux, les équipes évoluant dans le championnat national U19 font enfin leur entrée de cette nouvelle campagne de la Coupe Gambardella. Sixième de sa poule, l’OL espère retrouver des couleurs avec la coupe et pourquoi pas faire le doublé. La route est encore longue et commencera dans trois semaines.

Le tirage au sort des 64es de finale de la Coupe Gambardella a eu lieu ce jeudi et a réservé un déplacement aux jeunes Lyonnais. Le 11 décembre, les coéquipiers de Pape Fuhrer se déplaceront sur la pelouse de Louhans-Cuiseaux. Le club de la région Bourgogne Franche Comté évolue en Régional 1 et pointe à la 7e place avec trois victoires et trois défaites en sept matchs.