OL : Aulas élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national du Mérite

Déjà officier de l’Ordre national du Mérite, Jean-Michel Aulas a été promu mercredi au rang de Commandeur de ce même Ordre. L’une des plus hautes distinctions en France.

Qu’on l’aime ou non, Jean-Michel Aulas est et restera l’un des grands noms de l’histoire du football français. Même ses plus grands opposants ont toujours vanté le travail réalisé par le président lyonnais dans l’ascension de l’OL mais aussi du football français depuis 35 ans. Ces travaux ont été mis à l’honneur mercredi. Déjà Chevalier dans l'Ordre nationale de la Légion d'honneur (2012), Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur (2006) et chevalier puis officier dans l'Ordre national du mérite (2006, 2017), Jean-Michel Aulas a été élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national du Mérite.

Il s’agit de l’une des plus hautes distinctions possibles et elle vient récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur contribution au développement de l'éducation physique, des sports et de toutes les activités s'y rattachant. En reprenant l’OL en D2 en 1987 puis en l’emmenant tout en haut du football français et presque en Europe, Jean-Michel Aulas semble avoir rempli toutes les cases.