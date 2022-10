OL : Jean-Michel Aulas a écrit une lettre à Karim Benzema

Lundi, Karim Benzema devenait le 5e Ballon d'Or français de l'histoire. Président de l'OL, son ancien club, Jean-Michel Aulas a rédigé une lettre adressée à l'attaquant du Real Madrid.

Cela fait presque une semaine désormais que Karim Benzema a reçu le trophée tant convoité. Lundi, l'avant-centre a remporté le Ballon d'Or, devenant le 5e joueur français à glaner cette récompense. Premier président de l'attaquant du Real Madrid, Jean-Michel Aulas a écrit une lettre à l'intention de l'international français publiée dans Marca.

Dans celle-ci, le président rhodanien évoque sa satisfaction de voir le niveau atteint par le Madrilène. "Cher Karim. Nous sommes tous si fiers de toi, de ton chemin parcouru de l’académie OL jusqu’au Real Madrid en passant par l’équipe de France. Ce magnifique Ballon d’Or est une nouvelle étape dans ta vie, la consécration de tout ton travail, de toute ton abnégation, mais aussi un commencement où rien ne sera plus comme avant, annonce-t-il. Te voilà légende du football, te voilà modèle pour des générations, fort de toute ton histoire, d’un profond lien d’amitié entre l’Algérie et la France, de ton exemplarité et de toutes les leçons que tu as apprises."

"Tu nous fais aimer le football"

Le patron de l'OL poursuit. "Nous avons toujours cru en toi, nous t’avons toujours accompagné par nos pensées, car nous savions que ce jour arriverait, que tu serais Ballon d’Or, affirme Aulas. Je me plais désormais à penser qu’un jour, cela sera ton tour d’écrire une lettre à un Ballon d’Or. Un jeune que tu auras suivi, inspiré, ou qui sait, formé au sein d’une académie comme celle de l’Olympique lyonnais. Il est peut-être déjà là, il t’a peut-être déjà vu recevoir cette récompense et il sait au fond de lui qu’il veut devenir comme toi. Ce Ballon d’Or, c’est celui du peuple, mais c’est aussi celui de tous ceux qui se donnent les moyens d’atteindre leur rêve et qui, parfois, n’ont besoin que d’une inspiration pour prendre confiance en eux. Tu nous fais aimer le football, tu nous feras encore plus l’aimer."