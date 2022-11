Entreprenant en première période, le Cameroun a craqué en deuxième période. Battus sur la plus petite des marges par la Suisse (1-0), les Lions Indomptables peuvent avoir des regrets. Karl Toko-Ekambi a joué 75 minutes et a raté une grosse occasion.

Toujours pas de victoire pour le Cameroun en Coupe du monde. Habituée au tournoi international, la sélection camerounaise n’a plus gagné depuis huit matchs avec ce revers contre la Suisse (1-0), jeudi. Troisièmes de la dernière CAN, les Lions Indomptables ont de grandes ambitions dans ce Mondial 2022 mais ont déjà mordu la poussière pour leur entrée en lice. Dominateur en première période, le Cameroun n’a pas réussi à trouver la faille et a finalement été puni par l’expérience suisse. Né dans le pays africain, Breel Embolo a offert la victoire à la Nati.

Le scénario du match aurait pu être totalement différent si Karl Toko-Ekambi avait fait preuve d’un peu plus de précision. En manque de confiance avec l’OL, l’attaquant a eu une belle occasion de relever la tête dès la 9e minute de jeu. A six mètres du but de Yann Sommer, le n°12 camerounais a envoyé sa reprise bien au-dessus. Une occasion manquée qui n’en appellera pas d’autres. Sorti à la 75e minute, Toko-Ekambi et le Cameroun sont désormais dos au mur dans ce groupe G relevé.